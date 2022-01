Îles Tonga : les images des ravages de l'éruption

Trois jours après l'éruption surpuissante d'un volcan aux îles Tonga dans le Pacifique sud, on commence enfin à prendre la mesure des dégâts causés par la déflagration, dont l'onde de choc a été ressentie à plus de 15 000 km.

Le volcan des îles Tonga a été filmé vendredi en pleine éruption. Des orages volcaniques ont été aperçus. Les cendres sont expulsées jusque dans la stratosphère. Une photographie par satellite montre le cratère du volcan avant et après. Détruit par la force de l'éruption, il disparaît sous la mer. Le nuage de cendres est retombé en partie sur les îles Tonga situées à 65 km plus loin.

Toute l'info sur Le 20h

Le reportage en tête de cet article montre également les images d'un quartier avant et après l'éruption. La capitale est entièrement recouverte de 2 cm de poussière. Même scène avec une zone portuaire avant et après, un paysage lunaire décoloré et une centaine de maisons au moins endommagées.

Ces photos sont les seules images qui nous parviennent. Plus de téléphones, plus d'Internet, les câbles sous-marins sectionnés, les îles Tonga ne répondent plus. Des avions militaires australiens et néozélandais se sont approchés hier pour évaluer les dégâts, mais impossible de parachuter de l'aide.

Selon Cathy Clerbaux, directrice de recherche au CNRS, "les avions ne peuvent pas atterrir et décoller parce qu'ils ne peuvent pas traverser le panache de cendres. Pourquoi ? Parce que les petites cendres vont se coller sur les hélices des avions et empêchent les moteurs de tourner. En général, on ferme les aéroports aux environs pour éviter que les avions aient des problèmes".

La mer est une autre voie possible. Des bateaux ont quitté mardi la Nouvelle-Zélande avec à bord des conteneurs d'eau potable, mais les îles Tonga se trouvent à trois voire cinq jours de navigation.

TF1 | Reportage J. Garro, S. Cherifi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.