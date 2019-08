VIDÉO - Immense chaîne humaine à Hong Kong, 30 ans après le "Baltic Way"

Trois décennies plus tard, l'émouvante image de la chaîne humaine de 1989 continue d'inspirer les militants à travers le monde. "Ce faisant, nous montrons aux gens du monde entier la grande qualité des Hongkongais", explique Cat Law, une employée en logistique d'une soixantaine d'années. "Ce que les gens ont fait il y a 30 ans, nous pouvons aussi le faire". Les manifestants, jeunes et moins jeunes, scandaient "Libérez Hong Kong". Ils n'ont pas oublié de faire circuler des flacons de désinfectant pour les mains, une habitude prise depuis l'épidémie du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003.





L'idée du "Hong Kong Way" a été lancée par les manifestants actifs sur les réseaux sociaux, qui ont recours depuis plusieurs jours à des tactiques non violentes pour faire entendre leur voix. Les manifestations pro-démocratie ont souvent pris un tour violent, avec des affrontements de rue entre la police et des manifestants purs et durs dans cette ville connue pour sa sécurité et sa stabilité. Un calme précaire a été maintenu cette semaine dans le territoire semi-autonome, depuis le grand rassemblement pacifique de dimanche dernier qui a réuni 1,7 million de personnes. Les organisateurs qui le voulaient non violent ont réussi leur pari.