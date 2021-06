Immeuble effondré à Miami : où en sont les recherches des disparus ?

Évidemment, la structure est toujours très bancale. Et l'opération de secours est très dangereuse. Ce qui compte aujourd'hui, c'est surtout le temps. Il faut se battre contre le temps car plus il passe, plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. De plus, l'annonce de gros orages cet après-midi à Miami ne va pas faciliter le travail des secours.