Immigration illégale : bras de fer entre Paris et Londres

Partir à tout prix sans rien ou presque, même avec des enfants en très bas âge, pour des heures de traversée dans une mer à 15°. C'est la course désespérée des migrants de la Côte d'Opale de Calais pour tenter de rejoindre l'Angleterre au risque de leurs vies à bord d'embarcations de fortune. Ils ont été plus de 15 000 cette année à vouloir rejoindre les côtes anglaises. Un chiffre en constante augmentation, que la police chargée de surveiller les 180 km de littoral n'arrive plus à juguler. “Hier, on parle de 80 tentatives entre Dunkerque et la baie de Somme. Je ne sais pas combien ont réussi, combien ont échoué, c’est très compliqué à surveiller. Il faut des moyens humains et des moyens matériels lourds”.