VIDÉO - Incendie aux Canaries : 5.000 personnes évacuées, 3.400 hectares ravagés

Plus de 600 pompiers et quatorze aéronefs sont engagés dans la lutte contre cet incendie qui a aussi entraîné la fermeture de 20 routes. Les conditions climatiques sont difficiles, avec des vents forts et des températures élevées. "Les prochaines heures seront très importantes parce que les prévisions météorologiques pour la nuit ne sont pas bonnes", a précisé M. Torres. La vague de chaleur doit en effet se poursuivre en ce début de semaine. Les autorités préviennent qu'il faudra peut-être plusieurs jours avant que l'incendie ne puisse être contrôlé.





L'incendie survient quelques jours après que les pompiers ont réussi à contenir un feu dans la même zone de l'archipel des Canaries, qui avait entraîné l'évacuation de plusieurs centaines de personnes.