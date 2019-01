VIDÉO - Incendie d'un oléoduc dans le centre du Mexique : au moins 85 morts

GUIDE MICHELIN





Dans un communiqué transmis ce lundi à l'AFP, le chef Marc Veyrat annonce la perte de sa troisième étoile, remportée il y a un an pour sa table "La maison des bois", en Haute-Savoie. "Je reste terriblement déçu, dans l'incompréhension totale et injuste de cette destitution de la 3e étoile du Guide Michelin. Je reste combatif et présent dans ma cuisine avec mon équipe", fait-il savoir à quelques heures du palmarès du guide Michelin.