Incendie dans l'Ouest des Etats-Unis : le bilan s'alourdit davantage

Suite aux terribles incendies dans l'Ouest des Etats-Unis, le bilan s'est grandement alourdi. On compte désormais 27 morts et deux millions d'hectares partis en fumée. Si dans une ville, le feu n'a presque rien épargné, dans une autre, les habitants se sont réfugiés sur un parking où la solidarité s'est vite organisée. Dans l'Oregon, les flammes ont parcouru 400 000 hectares, plusieurs villes ont été rayées de la carte et 40 000 personnes se sont retrouvées sans domicile.



