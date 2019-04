VIDÉO - Incendie de Notre-Dame de Paris : en soutien à la France, New York s'illumine aux couleurs du drapeau tricolore

Devant les images sidérantes de Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes lundi, d'aucuns ont évoqué spontanément la destruction des tours jumelles du World Trade Center. Au lendemain de l'incendie qui a frappé le cœur de la capitale française, le nouvel édifice qui s'élève sur le site de Ground Zero, inauguré fin 2014 et devenu la plus haute tour d'Amérique, compte parmi les monuments qui se sont illuminés aux couleurs du drapeau tricolore la nuit venue. Tout comme, l'Empire State Building situé à Manhattan.