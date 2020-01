Incendie en Australie : la situation est toujours extrêmement critique

En Australie, le bilan humain fait état de 24 morts suite aux incendies. Les pompiers ont travaillé depuis 26 heures d'affilée pour tenter de venir à bout des flammes. Cependant, les feux sont partiellement maîtrisés, notamment à cause de la pluie qui a commencé à tomber ce 5 janvier 2020. Les températures, elles, ont très nettement diminué. Des vents très forts sont encore attendus et les sols sont toujours aussi brûlants. La fumée qui flotte rend impossibles les renforts en hélicoptère.



