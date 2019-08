VIDÉO - La Grèce frappée par un violent incendie sur l'île d'Eubée, "une énorme catastrophe écologique"

Sous l'effet des vents violents, les fumées âcres, caractéristiques des forêts de pins, étaient poussées vers les régions limitrophes, la péninsule du Pélion ou encore l'Attique et Athènes, où habitants et touristes pouvaient les ressentir. Appelée à l'aide par la Grèce, l'Union européenne avait donc déclenché le mécanisme rescUE, afin de mobiliser 9 bombardiers d'eau supplémentaires ainsi que 6 hélicoptères. Une aide essentielle saluée par la Protection civile grecque, qui a remercié l’UE ainsi que l’Italie et l’Espagne pour leur réactivité, décrite comme la preuve d’une "solidarité".





Un compliment que le commissaire européen à l'action humanitaire, Christos Stylianides, a retourné, évoquant une "solidarité européenne tangible". Selon lui, la mobilisation "exemplaire" des forces grecques aura d’ailleurs permis de "limiter les pertes écologiques".