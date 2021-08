Incendie en Grèce : l'île d'Eubée consumée par les flammes

Monokaria, un village de 155 habitants, a été entièrement consumé par les flammes. Les murs des maisons tiennent à peine debout, l'intérieur n'est plus qu'un immense brasier. Sur l'île d'Eubée, au sud-est d'Athènes (Grèce), les villages sont menacés les uns après les autres par des incendies incontrôlables. La montagne prend feu malgré les va-et-vient des avions. "On voit toute la fumée, le feu qui consume encore tous ces bois et cette verdure que nous on vient rechercher avec la famille depuis maintenant dix ans", déplore un touriste français.