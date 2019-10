VIDÉO - Un château japonais classé à l'Unesco ravagé par un spectaculaire incendie

"Nous avons perdu notre symbole" : c'est par ces mots que la maire de Naha, dans l'archipel japonais d'Okinawa, a réagi au terrible incendie qui a en grande partie détruit le château de Shuri, dans la nuit du mercredi 30 octobre. Mikiko Shiroma s'est dite "extrêmement triste" et "profondément choquée" face aux dégâts causés par les flammes.

Les principaux bâtiments ont brûlé, ravageant ainsi un monument classé au patrimoine mondial de l'Unesco et datant du XVe siècle et du royaume de Ryukyu. Détruit en 1945 par des bombardements américains, il avait été reconstruit à l'identique en 1992 et rouvert en tant que parc national. Aucun blessé n'est à signaler, ont précisé les pompiers.