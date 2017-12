VIDÉO - Incendie mortel à New York : un enfant de trois ans qui jouait avec une gazinière à l'origine du drame

DRAME - Parmi les 12 victimes de cet incendie qui a ravagé un immeuble du Bronx, on compte 3 petites filles de un, trois et sept ans, ainsi qu'un garçon de sept ans. C'est le pire qu'a connu la ville depuis plusieurs décennies. Selon les pompiers, c'est un enfant de trois ans et demi qui a déclenché le sinistre en jouant avec une cuisinière à gaz.