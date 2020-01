Incendies en Australie : la pluie a-t-elle fait son retour, comme le suggère une vidéo virale de pompiers enthousiastes ?

"Il pleut enfin en Australie. Un peu d’espoir." Ces quelques mots, simples, ont été partagés dans un tweet et relayés en 48 heures plus de 24.000 fois. La vidéo qui l'accompagne montre des pompiers australiens très enthousiastes en voyant la pluie s'abattre.

Faut-il se réjouir et partager l'enthousiasme communicatif des pompiers à la vue de la pluie ? Après quelques recherches, on observe que cette séquence, tout à fait authentique, n'a pas été tournée en ce début janvier. La scène de liesse date en effet... du 25 novembre ! Elle avait donné lieu à l'époque à un article dans la presse locale .

On apprend ainsi que les pompiers filmés viennent du sud du pays, et qu'ils étaient en intervention à proximité de Rollands Plain, petite localité de la côte est, à 40 kilomètres de l'océan et à mi-chemin entre Brisbane (plus au nord) et Sydney (au sud). Si les soldats du feu savouraient à l'époque l'arrivée d'averses dans cette zone très touchée par les incendies, il ne s'agit donc pas d'images récentes qui viendraient confirmer un retour de la pluie en Australie.