Incendies aux États-Unis : des centaines de milliers de personnes évacuées

10 000 personnes vivaient dans le Comté de Butte, une région rurale en Californie. Le bétail n'a pas pu être mis à l'abri. Les maisons semblent avoir été rasées. Il n'y a plus que les carcasses des voitures et du mobilier en métal. Toutes les routes d'accès sont barrées. On n'y croise plus que des pompiers et des secouristes. Tous sont épuisés après avoir combattu le plus grand incendie qu'ils aient jamais vu de leur vie.



