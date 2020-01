Incendies en Australie : entre l'épuisement et la peur

En Australie, une chaleur-record et des vents violents ont attisé des feux déjà hors de contrôle, portant le bilan humain à 24 morts. Les pompiers espèrent que le pire est désormais derrière eux, car les conditions météorologiques se sont améliorées. La pluie a fait son apparition et la température a nettement diminué. L'épaisse fumée empêche pourtant tout renfort par hélicoptère, alors des milliers d'hommes sont restés mobilisés pour éteindre les retours de feux.



