Incendies en Australie : évacuations de masse

En Australie, les incendies ont fait au moins une vingtaine de victimes et des dizaines de disparus. Certains fuient les fumées en s'abritant sur les plages. À bord des navires, spécialement affrétés par l'armée, ils ont dû partir avant que la situation ne se dégrade davantage. Dans le sud-est, la ville de Mallacoota reste cernée par les flammes. Les pilotes des avions de secours ont du mal à éteindre les incendies qui ne faiblissent pas. Les autorités ont demandé à la population de s'enfuir.



