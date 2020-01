Incendies en Australie : l'aggravation des flammes à Sydney

À Sydney, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre puisque les flammes ont atteint 20 mètres de haut. Ils redoutent que des branches encore brûlantes tombent sur les habitations et surveillent toute la zone. Mille cinq cents maisons ont été réduites en cendres, cent mille personnes sont évacuées. Et des milliers d'hommes mobilisés attendent patiemment que la pluie tombe ce dimanche pour une baisse des températures.



