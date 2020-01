Incendies en Australie : le pays brûle

En Australie, sur le front des incendies, les flammes ont fait au moins vingt morts et des dizaines de disparus. Le pire est encore à venir, avec plus de 40 degrés, attendu ce samedi. Dans le sud-est du pays où les feux sont incontrôlables, l'État d'urgence a été décrété. Pas moins de cent mille personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.



