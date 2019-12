Incendies en Australie : les feux enveloppent les villes d'un nuage toxique

Des incendies dévastateurs continuent de ravager plusieurs régions d'Australie. Ce 8 décembre 2019, les pompiers luttent toujours contre les feux de brousse en allumant des contre-feux et en préparant l'évacuation de la population. Selon les dernières informations, les incendies pourraient encore se poursuivre et pourraient être alimentés en début de semaine par une forte chaleur. Par ailleurs, un épais nuage toxique plane déjà au-dessus de Sydney et de Canberra.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.