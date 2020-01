Incendies en Australie, un bilan catastrophique

Le bilan des incendies de forêt en Australie est catastrophique. Hormis les millions d'hectares consommés par les feux, plus de 1 500 maisons ont été totalement détruites dans le pays. Ce 6 janvier 2020, la météo semble clémente, mais les pompiers craignent une remontée des températures dès le 8 janvier. Des milliers d'hommes restent donc mobilisés pour les semaines à venir.



