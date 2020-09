VIDEO - Incendies en Californie et sur la côte ouest des Etats-Unis : et si le pire était à venir ?

La ville de San Francisco plongée dans un nuage orange suffocant, six morts, dont un enfant d'un an, et un paysage de désolation : toute la côte ouest américaine, de la Californie à l'Etat de Washington, souffre comme rarement, victime d'incendies à répétition. Las, les habitants ne sont pas au bout de leur peine : la saison des feux débute à peine, et le pire est peut-être à venir.

Pour les autorités, pourtant habituées à devoir faire face aux flammes dans cette région aux chaleurs torrides, la crise climatique aggrave la situation. "Nous vivons dans un nouveau monde, ce n'est plus le Washington d'avant", a lancé mardi le gouverneur de l'Etat de Washington, Jay Inslee. Avant d'affirmer : "Les conditions sont si sèches, si chaudes, si venteuses, parce que le climat a changé". Le gouverneur ne peut que constater les dégâts : dans son Etat, neuf incendies "importants" ont brûlé plus de 133.000 hectares en 24 heures, plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019. Plus de 100.000 personnes sont actuellement privées d'électricité.