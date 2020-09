Incendies en Californie : le point sur la situation

On parle d'une dizaine de morts pour l'instant, mais les autorités locales disent que le bilan sera sûrement beaucoup plus élevé. Plusieurs petites villes ont, en effet, été entièrement détruites par le feu. Elles préparent également la population à l'idée que cet incendie est un drame comme la Californie n'a jamais connu à cause des incendies.



