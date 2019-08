Incendies : les flammes ravagent l'île espagnole de Grande Canarie, nombreux départs de feu en Grèce

Les flammes ravagent également d'autres pays du sud de l'Europe, à commencer par la Grèce. Samedi, les pompiers y combattaient encore plus de 50 incendies de forêt, les plus importants se trouvant sur l'île d'Elafonissos et deux autour de Marathon, près d'Athènes. Ce lundi, les pompiers ont réussi à maîtriser un incendie qui menaçait des habitations dans la banlieue est de la capitale.