Incendies en Grèce : des centaines de maisons brûlées sur l'île d'Eubée

Alors qu'ils le pensaient éteint, le feu a repris de plus belle. Des habitants sont venus prêter main-forte aux pompiers avec parfois leur propre machine. Mercredi soir, plusieurs incendies ont ravagé le nord l'Île d'Eubée. D'après les premières estimations, des centaines de maisons et plus de 25 000 hectares de pinèdes ont brûlé. On trouve dans cette région rurale entourée de forêts de nombreux petits villages. Presque aucun n'a été épargné.