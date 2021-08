"La chaleur et le vent sont terribles pour le feu" : les pompiers français sur le front en Grèce

Mission du jour : déblayer une zone difficile d'accès. La terre est encore chaude et les cendres fumantes menacent toujours. "On est en train de faire apparaître la terre pour dégager l'humus pour enlever ce qui a brûlé pour éviter qu'il y ait une propagation avec les braises qui couvrent dessous", explique l’adjudant Fabien Bois. Des renforts nécessaires pour les pompiers grecs en sous-effectif. "Je suis très fatigué, ce sont des journées difficiles", dit le major Yanis Sidiropoulos.

Mais l’appui le plus important pour la Grèce vient du ciel. Trois canadairs français sont engagés. Toute la journée, ils enchaînent les missions sur les multiples foyers du pays. Car "la chaleur est très forte, le vent est fort. Ce sont des conditions terribles pour le feu", selon Nicolas Dauber, instructeur commandant de bord. "Ces méga feux, on ne les arrête pas avec les moyens dont on dispose. Donc, il va falloir gérer le plus urgent".