Vidéo - Incendies en Grèce : les images amateurs des rescapés dans le village martyr de Mati

Le ciel bleu n'était plus visible. Noyé dans une étouffante fumée. Sur la côte, on distingue à peine les maisons d’été ravagées au milieu d'une végétation en flamme. A Mati, la carte postale paradisiaque a laissé place à une vision d’horreur. Détruit à 98%, ce petit village a vécu une nuit cauchemardesque le 23 juillet. Piégées par l’incendie alors qu'elle tentait de rejoindre l'eau, c’est dans ses rues et sur sa plage que sont décédées la majorité des victimes. 500 maisons ont été détruites. Au moins 26 morts dans le seul village.