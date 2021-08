Incendies en Grèce : une première victime à déplorer

Notre envoyée spéciale Léa Merlier était en duplex depuis la route d'Afidnes à Attique où sévit l'un des plus importants incendies en Grèce. Le village est situé à une trentaine de kilomètres à peine d'Athènes. Impossible d'aller plus loin. Jusqu'ici, nos reporters arrivaient toujours à s'approcher au plus près des feux, mais depuis ce soir, cela n'est plus possible. Les autorités grecques sont dépassées par la situation et ont fermé la plupart des axes routiers. Il y a des départs de feu absolument partout.