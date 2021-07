Incendies en Sardaigne : le feu maîtrisé

L'incendie, qui a ravagé l'ouest de la Sardaigne, est passé par le village dans la nuit de samedi à dimanche. Un couple de touristes français a vu le feu descendre de la montagne. Ils ont choisi de prendre la fuite. "On a fait nos bagages et on a essayé de s'éloigner", racontent-ils.

Comme eux, plusieurs dizaines d'habitants ont dû être évacués. Mauro et sa mère ont fait le choix de rester coûte que coûte. Par chance, leur maison a été épargnée. "On est resté ici parce qu'on avait peur pour la maison. Les pompiers sont venus, on les a aidés, on a essayé d'arrêter le feu devant la maison. Les flammes allaient jusqu'à dix mètres de haut, j'ai eu peur, très peur", s'exprime le jeune homme.