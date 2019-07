VIDÉO - Russie : pourquoi les autorités ont sciemment laissé brûler des millions d'hectares

Pour les militants écologistes, l'impact sur l'environnement est déjà lourd. Outre les conséquences immédiates sur la santé de la population, ils craignent un phénomène qui accélère le réchauffement climatique. "La situation avec les feux de forêts dans la partie orientale de la Russie a cessé il y a longtemps d'être un problème local (...) et s'est transformée en une catastrophe écologique à l'échelle de tout le pays", s'est alarmée l'antenne russe de l'ONG Greenpeace.





Devant l'ampleur du drame, les citoyens ont décidé de se mobiliser. Une pétition en ligne, signée mardi par plus de 725.000 personnes (contre 300.000 la veille), demande à l’Etat fédéral de déclarer l’état d’urgence pour toutes les régions sous les flammes. Ils ont obtenu gain de cause ce mercredi, puisque Vladimir Poutine a décidé d'envoyer l'armée pour soutenir les pompiers sur le terrain. Le ministère de la Défense a annoncé l'envoi de dix avions et de dix hélicoptères bombardiers d'eau dans le territoire de Krasnoïarsk, l'une des régions les plus touchées, où près de 800 pompiers sont actuellement à pied d'oeuvre.