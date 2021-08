Incendies en Turquie : la population désemparée

Fuir pour échapper aux flammes. Le feu se rapproche des habitations du village de Marmaris en Turquie et rien ne l'arrête. Le brasier semble hors de contrôle et les sauveteurs sont trop peu nombreux. Alors à Bodrum, les habitants déroulent eux-mêmes les lances à incendie pour tenter de repousser les flammes. Certains sont paniqués, d'autres épuisés par des heures de lutte. "Je me sens vraiment fatigué et démuni", se plaint un habitant. Des branches d'olivier pour lutter contre les flammes. Leurs moyens sont dérisoires.