Incertitude sur l'issue de la présidentielle américaine : les différents scénarios

Puisque l'un, Joe Biden, assure qu'il sera bientôt à la Maison Blanche et que l'autre, Donald Trump, refuse de la quitter. Comment ces deux candidats vont-ils être départagés ?



La première question à résoudre concerne la durée du dépouillement. Il reste des bulletins de vote à compter danssept États. Le Michigan et le Wisconsin sont prêts à annoncer un résultat ce mercredi soir. Le Nevada ce soir ou jeudi, tandis que celui de la Pennsylvanie serait attendu vendredi. Si un candidat concédait ainsi sa défaite, normalement ce serait fini. Mais Donald Trump ne le fera pas si jamais il perd.



Alors, quelles contestations sont possibles ensuite ? Si Joe Biden a mobilisé 600 avocats, Donald Trump a constitué une armée de juristes car il dénonce des fraudes. In fine, ce sera à la Cour suprême de trancher les différends. "Personnellement, je n'ai jamais vu un président américain appeler à sa victoire et surtout appeler à la fin du comptage, alors qu'il reste encore des millions de voix à compter. On voit ça dans des pays qui ne sont pas des démocraties", explique Thomas Snégaroff, historien.



Chaque candidat a jusqu'au huit décembre pour lancer les recours. Au-delà de cette date, aucune contestation ne serait possible. Les grands électeurs se réunissent ensuite le quatorze décembre. Ils votent pour élire le président. Le nouveau président des Etats-Unis sera investi le vingt janvier 2021. Les Américains n'avaient pas connu autant d'incertitudes depuis 2 000. Cette année-là, il avait fallu attendre plus d'un mois avant la désignation de George W. Bush cette année.