VIDÉO - Inde : de terribles tempêtes de sable font au moins 117 morts

D'une rare violence, le vent a tout ravagé sur son passage dans la nuit de mercredi à jeudi. L'Etat de l'Uttar Pradesh a été le plus touché : des vents soufflant jusqu'à 130 km/h ont provoqué au moins 65 décès. Du jamais vu depuis vingt ans, selon les autorités. Dans le Rajasthan voisin, les secours ont totalisé 33 victimes. Le Pendjab, plus au nord, a pour sa part recensé deux victimes et le Madhya Pradesh, davantage au sud, deux morts également.