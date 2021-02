Rupture d'un glacier dans l'Himalaya, au moins 14 morts et plus de 170 disparus

CATASTROPHE - La rupture d'un glacier himalayen a provoqué la très brutale crue d'une rivière au nord de l'Inde. Un nouveau bilan fait état de 14 morts et plus de 170 disparus.

Au moins 14 personnes ont été tuées et 170 sont portées disparues après la crue dévastatrice d'une rivière dans le nord de l'Inde, provoquée dimanche par la rupture d'un glacier dans l'Himalaya. Une partie du glacier s'est détachée, provoquant d'énormes torrents qui ont rompu un barrage et emporté des ponts et des routes. "Au total, 15 personnes ont été sauvées et 14 corps ont été retrouvés en différents lieux jusqu'à présent", a tweeté le ouvernement de l'État de l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, au lendemain de la catastrophe. Le chef de la police locale, Ashok Kumar, avait dimanche évoqué 200 disparus dans les seules centrales électriques.

Douze personnes ont été secourues dimanche dans un tunnel, mais de 25 à 30 individus sont toujours coincés dans un autre tunnel, a précisé auprès de l'AFP Piyoosh Rautela, responsable de l'aide d'Etat aux victimes de catastrophes. Un porte-parole de la police de la frontière indo-tibétaine (ITBP) a déclaré à l'AFP, que deux cents sauveteurs mobilisés avaient repris les recherches dès le lever du jour lundi dans l'Etat de l'Uttarakhand. Des centaines de militaires et paramilitaires épaulés par des hélicoptères et des avions militaires ont été dépêchés sur place pour participer aux opérations de secours. L'énorme masse d'eau a dévasté la vallée de la rivière Dhauliganga, détruisant tout sur son passage, submergeant un complexe hydroélectrique et emportant des routes et des ponts, selon les images prises par des habitants terrifiés.

Des dizaines d'employés des deux centrales électriques installées sur le barrage de Richiganga sont portés disparus, ainsi que des habitants de la région, emportés par les eaux alors qu'ils s'occupaient de leur bétail, d'après les autorités. Le barrage a été ravagé par le déluge causé par la chute d'une partie d'un glacier qui s'est détachée d'une paroi de la montagne en amont. Les autorités ont vidé deux barrages pour empêcher les eaux en furie de gonfler le Gange dans les villes de Rishikesh et Haridwar. Elles ont interdit aux habitants des deux villes de s'approcher des rives du fleuve sacré. Les villages dans les montagnes surplombant la rivière ont été évacués, et les autorités assuraient dimanche soir que le plus gros du danger d'inondation était passé.

Quatorze glaciers surplombent la rivière dans le parc national Nanda Devi. Ils font l'objet d'études scientifiques, en raison du changement climatique et la déforestation qui accroît les risques de rupture. La fonte d'un quart de la glace de l'Himalaya observée ces quatre dernières décennies est imputable à la hausse des températures. "Les avalanches sont un phénomène courant dans la zone du bassin versant", a expliqué dimanche à l'AFP M.P.S. Bisht, le directeur du Centre d'applications spatiales de l'Uttarakhand. "De gros glissements de terrain se produisent également couramment". En 2013, des inondations dévastatrices dues à la mousson avaient tué 6.000 personnes dans l'Etat, entraînant des appels à revoir les projets de développement dans l'Uttarakhand, en particulier dans les zones isolées comme celle du barrage de Rishi Ganga.