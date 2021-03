"Ils dévalisent notre nourriture" : les singes sont devenus un fléau à New Delhi

La cohabitation est de plus en plus difficile. Au total, 900 cas de morsures ont été signalés à New Dehli en 2020. Ces animaux qui peuvent peser jusqu'à 7 kg se déplacent dans les parcs et se sont adaptés à leur environnement urbain. Conséquences : ils côtoient de plus en plus d'êtres humains." J'étais assise sur ce banc quand un singe a commencé à s’approcher de moi. Je suis partie, mais au bout de quelques mètres, il s’est retourné et s’est jeté sur ma jambe », raconte SonakshI Verma. Lors de son agression, la jeune femme se trouvait à deux pas de son domicile. Devant les caméras, elle montre ses blessures profondes aux jambes et aux bras. Un mois après son attaque, elles sont toujours visibles.

Face à ces nuisances, les autorités locales ont recruté une cinquantaine d’agents. Leur objectif ? Éloigner ces singes qui ont envahi les lieux de pouvoir à l'instar du ministère et du parlement. Pour les effrayer, les chasseurs de primates doivent faire preuve de rapidité. "Va derrière, ils s’enfuient de l’autre côté", crie Gul Khan à l’un de ses collègues. Depuis vingt ans, il court derrière les primates et sa méthode est bien rodée : il imite le cri du langur, prédateur et ennemi juré de ces petits primates. Et ce cri très difficile à réaliser fonctionne. "Le son les informe d’un danger imminent. Avant, nous utilisions des langurs, des singes bien plus gros qu’eux pour les faire détaler. Mais c’est interdit désormais. On veut juste les éloigner et non les capturer", précise Gul Khan.