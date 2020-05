Inde, l'impossible confinement à New Delhi

Comment respecter des distances sociales dans un bidonville surpeuplé ? Comment rester confiné à plusieurs dans un taudis d'une dizaine de mètres carrés ? À New Delhi en Inde, les plus démunis sont très exposés à la menace du coronavirus. Mais comme par miracle, l'épidémie semble relativement limitée dans cette mégalopole anarchique de 25 millions d'habitants. C'est peut-être en partie grâce à l'abnégation d'un commerçant. Il passe désormais ses journées à désinfecter son bidonville et à coordonner les distributions de nourriture.



