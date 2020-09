VIDÉO - Inde : le Taj Mahal rouvre au public après six mois de fermeture

Une attente longue de plus de six mois. Fermé depuis le 17 mars, le Taj Mahal, monument le plus visité d'Inde, a rouvert ses portes ce lundi 21 septembre. Édifié sous l’ordre de l’empereur moghol Shah Jahan afin d’honorer la mémoire de son épouse - son adorée Mumtaz Mahal - défunte en 1631, ce magnifique mausolée de marbre blanc sis à Agra, à près de 180 km au sud de New Delhi, attirait avant la pandémie des cohortes de touristes venus du monde entier.

Avec sa réouverture, des mesures de sécurité sanitaires sont désormais imposées, comme le port du masque, la limitation du nombre de visiteurs et la prise de température à l’entrée du site. Le nombre de visiteurs est en outre limité pour l’instant à 5000 par jour, soit un quart de la foule qui se pressait avant l’épidémie.