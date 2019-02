Incendie dans un hôtel à New Delhi : au moins 17 morts

Le feu s'est déclaré à l'hôtel Hotel Arpit Palace, situé dans un quartier dense et central de New Delhi, et a ravagé tout le dernier étage, comme le montrent les impressionnantes images qui se sont répandues sur les réseaux sociaux.





"Nous l'avons confirmé avec les autorités hospitalières, le bilan est maintenant de 17 (morts) dont un enfant", a déclaré à nos confrères de l'AFP Sunil Choudhary, un responsable des pompiers. Selon la presse locale, l'enfant et une femme auraient tenté d'échapper aux flammes en sautant par la fenêtre. La police fait également état d'au moins quatre blessés.





"Vers 4h du matin, alors que je dormais, j'ai commencé à suffoquer à cause de la fumée", raconte un des rescapé. "Je me suis levé en catastrophe et je suis sorti, je pouvais entendre des gens crier 'aidez-moi, aidez-moi' depuis les chambres voisines. (...) Les camions de pompier qui sont arrivés en premier à l'hôtel ne pouvaient pas nous atteindre atteindre avec leurs échelles, on a perdu une demi-heure à cause de ça", jusqu'à l'arrivée d'autres camions.