VIDÉO - Indonésie : l'éruption du volcan Semeru fait au moins 13 morts, des milliers d'habitants ont fui Java

"Ces cendres sont très toxiques", explique Daniel Moyano, spécialiste des volcans indonésiens, "parce que ce sont des laves très acides, qui contiennent beaucoup de silice - très toxique pour les poumons". Pour cet ingénieur français installé à Djakarta, "c’est la raison pour laquelle on évacue les gens le plus rapidement possible."

Partir au plus vite, c'est l'urgence qui transparaît dans les innombrables vidéos filmées par les victimes de la catastrophe, dont les plus frappantes sont visibles dans le sujet de TF1 en tête de cet article. Les riverains les plus proches de l'éruption ont aussi subi des coulées de lave, comme le village de Curah Kerobokan, dont plus de 300 maisons ont été détruites. C'est dans cette localité qu'un corps sans vie a été retrouvé, et dans ce secteur qu'on compte le plus grand nombre de personnes brûlées.