VIDÉO - Indonésie : les images désolantes de l'archipel après le tsunami

DEUX JOURS APRÈS - Forces de l'ordre et secouristes continuent de chercher des survivants ce lundi en Indonésie. Dans les décombres de maisons et d'hôtels, ils tentent inlassablement de retrouver les quelques 57 disparus, alors que le tsunami qui a frappé l'archipel a déjà fait près de 300 morts et plus d'un millier de blessés.