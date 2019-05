VIDÉO - Les images spectaculaires de l'éruption du Mont Agung, à Bali

Ce mont, situé sur l'île indonésienne est donc toujours bien actif, et ce depuis 2017. Après plus d'un demi siècle de sommeil, son regain d'activité avait bloqué des milliers de touristes sur cette île paradisiaque. L'Indonésie, qui compte le plus grand nombre de volcans actifs dans le monde, est située sur la "ceinture de feu du Pacifique", zone de collision de plaques tectoniques théâtre de nombreux séismes et éruptions volcaniques. Le nombre de touristes dans cette archipel a donc plongé au second semestre sous l'effet cumulé de ces catastrophes naturelles. Selon The Jakarta Post, le niveau d'alerte du volcan est au 3e niveau du système, qui en compte quatre.