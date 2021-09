Inondations aux Etats-Unis : avec les sinistrés de Pennsylvanie

INONDATIONS - Le bilan de la tempête Ida s'est brutalement alourdi. Au moins 47 personnes ont été tuées dans le nord-est des États-Unis. En Pennsylvanie et au New Jersey, les tornades y ont défiguré des quartiers entiers.

En vrac, soufflée par les rafales de vent, une chambre, une maison tout entière n'a pas résisté à la tempête. Comme un bulldozer, une tornade a traversé un quartier et éventré tout sur son passage. Personne, ni dans cette petite ville ni dans le New Jersey n'était préparé pour une tempête d'une telle violence.

Certains voisins ont eu beaucoup de chance, et s'en sortent presque indemnes. C'est le cas de Dan qui s'est réfugié juste à temps. Lui et sa famille sont sains et saufs. "Je voulais juste protéger ma famille. On s'est mis à l'abri dans le sous-sol. On entendait la tornade tout détruire au-dessus de nous. Mais personne n'est blessé. On va aider à reconstruire maintenant. Quand je suis sorti, je ne pouvais pas en croire mes yeux", assure-t-il.

Cette tempête a poursuivi sa course, et les dégâts se suivent à la trace. Au cœur de la métropole de Philadelphie, la voie rapide est totalement noyée. Vu du ciel, on dirait une rivière. En arrivant dans la banlieue, les trottoirs sont jonchés de meubles pourris.

Une habitante témoigne de ce qu'elle a vécu. "Quand on a décidé de partir, la ville nous a dit 'partez maintenant, personne ne pourra venir vous secourir'". Dans la maison voisine, David revient pour la première fois chez lui. L'odeur du fuel mélangée à l'eau est insoutenable. "On venait juste d'emménager il y a six mois. Tout ce que vous voyez, c'était neuf, on a tout acheté". Tout est à rebâtir. Gonflée par les pluies diluviennes, la rivière voisine a atteint son plus haut niveau depuis plus de 150 ans.

