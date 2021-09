Inondations aux États-Unis : la sidération

À Philadelphie, on a l'impression que la ville a été bombardée. On a des maisons éventrées, certaines n'ont plus de toit et d'autres n'ont plus que leurs façades qui tiennent debout. Évidemment, les habitants sont sidérés, car ils ne s'attendaient vraiment pas à subir des tornades. Et comme personne n'était préparé à affronter ces inondations monstres, il y a eu autant de victimes. De nombreuses personnes, par exemple, se sont retrouvées piégées dans leurs voitures au moment de la montée des eaux.