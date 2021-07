Inondations en Allemagne : à la recherche des disparus

Réfugiée à l'étage pendant l'inondation en pleine nuit, Günther et sa famille entendent des cris venant du bâtiment. “Un jeune homme qui criait : ‘aidez-moi, je ne sais pas nager, je vais me noyer, je ne veux pas mourir, et cetera”. Un résident était en fait accroché à l'extérieur de cette fenêtre, cramponné à la vie du bout des doigts, sa tête dépasse à peine de l'eau. Günther et ses proches lui parlent de tenir bon et appellent les pompiers. “Pendant presque 3h, on a encouragé cet homme. Et ils sont venus, ils ont pu le sauver”. Le résident a survécu.