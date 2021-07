Inondations en Allemagne : l'heure du bilan à Sinzig

C'est l'une des villes les plus touchées par les inondations. À Sinzig (Berlin), les dégâts matériels sont impressionnants et le bilan est très lourd. Plusieurs maisons ont été ravagées par l'eau. Les habitants ont jeté tous les objets qui ont été détruits dans la rue.

Le bilan total des inondations en Allemagne ne cesse de s'alourdir. On est maintenant à plus de 150 morts et il y a toujours plus d'une centaine de disparus. Pourtant, cela fait maintenant quatre jours que la catastrophe a eu lieu.