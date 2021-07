Inondations en Belgique : la détresse des sinistrés

Pepinster est défigurée par les inondations. Jusqu'à quatre mètres d'eau ont envahi la ville et emporté une dizaine de maisons, dont certaines sont méconnaissables. Juste à temps, une vingtaine de personnes ont trouvé refuge sur leur toit. Certaines attendent depuis plus de dix heures. Sur les hauteurs de la ville, leurs proches se sentent démunis et impuissants. Avec une seule embarcation et quelques cordes, les pompiers tentent de les extirper. Leur évacuation s'est achevée cinq heures plus tard. Un peu plus loin, pour aider trois autres naufragés, des habitants ont dépêché une tractopelle. La progression de l'engin était compliquée, mais l'évacuation a été un succès.