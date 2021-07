Inondations en Belgique : situation critique à Pepinster

L'eau a atteint parfois plus de deux mètres et il y a beaucoup de courant pour atteindre quelques habitations. La puissance de l'eau a tout dévasté sur son passage. Entre dix et 20 maisons se sont effondrées. Certaines façades se sont éventrées et d'autres habitations menacent de s'écrouler également. Des personnes essaient tant bien que mal de solidifier leurs maisons qui menacent de s'effondrer.