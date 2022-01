Inondations en Belgique : six mois après, des villes toujours marquées

À Pepinster, on a l'étrange impression que les inondations ont eu lieu il y a quelques jours seulement. Or, c'était il y a six mois, mais les dégâts sont considérables comme on le voit dans la vidéo en tête de cet article. On y voit des carcasses de voitures et de nombreuses maisons éventrées. La plupart seront d'ailleurs détruites. "Je suis dans une procédure pour racheter, au nom de la commune, ces bâtiments pour pouvoir repartir d'une feuille blanche dans la zone concernée. L'idée serait de faire un espace verdoyant et arboré le long de la Vesdre", explique Philippe Gaudin, maire de Pepinster (Belgique).