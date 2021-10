Inondations en Sicile : des dégâts impressionnants

Sur la place du marché, on ne peut que nettoyer et jeter. Dans une autre zone de la ville, les voitures défient les bateaux sur un parking où l'eau tarde à s'évacuer. Plusieurs routes sont encore impraticables. "On ne peut pas sortir. Je dois faire les courses pour les enfants et je ne peux pas rentrer à la maison. On est en train de mourir à Catane", déplore une mère de famille.