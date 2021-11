VIDÉO - Inondations au Canada : 4 personnes portées disparues, l'état d'urgence déclaré et l'armée déployée

INTEMPÉRIES - Des pluies torrentielles ont entraîné ces derniers jours des inondations et des glissements de terrain dans l'ouest du Canada. La province de Colombie-Britannique a déclaré mercredi l'état d'urgence, alors que quatre personnes sont portées disparues.

La situation se dégrade dans l'ouest canadien. La province de Colombie-Britannique a déclaré, mercredi 17 novembre, l'état d'urgence après des inondations qui ont touché plusieurs villes et ont conduit à l'évacuation de milliers de personnes. Pour l'heure, un décès a été enregistré. Quatre personnes sont également portées disparues. "Malheureusement, nous nous attendons à confirmer encore plus de décès dans les prochains jours", s'est désolé le Premier ministre de la région, John Horgan. "C'est un événement catastrophique", a de son côté déploré Mike Farnworth, le ministre de la Sécurité publique.

Objectif : restaurer l'accès aux autoroutes

Avec le déclenchement de d'état d'urgence, les autorités espèrent sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Ainsi, l'objectif est de restaurer le plus rapidement possible l'accès aux autoroutes, fermées depuis plusieurs jours. Même chose pour les services ferroviaires du port de Vancouver, interrompus par les intempéries. Par ailleurs, les déplacements sont déconseillés afin de donner la priorité à l'acheminement de biens essentiels et aux services médicaux et d'urgence.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement central canadien a annoncé le déploiement d'un "soutien aérien des forces canadiennes pour aider aux efforts d'évacuation, soutenir les voies d'approvisionnement et protéger les résidents contre les inondations et les glissements de terrain". "Des centaines de membres des forces armées canadiennes sont en route pour aider", a rassuré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, précisant que des milliers de militaires pourraient être envoyés.

Depuis le début de la semaine, plus de 200 mm de pluie se sont abattus sur l'ouest du Canada, pulvérisant à plusieurs endroits des records journaliers, voire mensuels, en l'espace de quelques heures. Glissements de terrain et inondations ont conduit à l'évacuation de plusieurs quartiers d'Abbotsford (162.000 habitants), en raison de la défaillance potentielle d'une station de pompage. La commune de Merritt a également ordonné lundi à ses 7000 habitants d'abandonner les lieux après, notamment, l'inondation de l'usine de traitement des eaux usées. En outre, l'oléoduc controversé Trans Mountain a été fermé et ses travaux d'agrandissement interrompus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.